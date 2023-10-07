Землю накрыл мощный магнитный шторм: эксперты сказали, сколько еще продлится эта буря

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий еще 3 октября Землю накрыл мощный магнитный шторм, который по специальному индексу оценили в 5 баллов. Это один из самых высоких показателей, означающий, что данная магнитная буря очень мощная и ее точно почувствует каждый второй житель Планеты. Плохое самочувствие как физическое, так и моральное, обострение хронических недугов, бессонница, потеря аппетита – все эти симптомы и многие другие могут быть вызваны именно геомагнитными колебаниями. По предварительным прогнозам, эта буря должна была продолжаться до 6 октября, однако эксперты вчера скорректировали эти данные и сообщили нелестную новость. Магнитная буря задержится еще на несколько дней, и закончится 9 октября. Таким образом, она превратилась в полноценный магнитный шторм — затяжной и изнурительный.

Как снизить влияние геомагнитного колебания?

Эксперты говорят, что полностью не ощутить влияние магнитной бури практически невозможно. Ну разве что вы совсем не являетесь метеозависимым человеком. В зоне риска особенно пожилые люди, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Одно из исследований, проведенных когда-то в Италии, показало, что именно во время магнитных бурь в больницы попадает значительно больше пациентов с инсультами, гипертоническими кризами и т.д.

Чтобы как можно лучше защитить себя, врачи советуют делать следующее:

Не нагружать организм физическими нагрузками и эмоциональными качелями. В эти дни старайтесь вести максимально спокойный и расслабленный образ жизни, по возможности. Пейте много воды, ешьте легкую пищу и не переедайте. Не злоупотребляйте алкоголем, более того, совсем от него откажитесь, а еще пейте меньше кофе. Много спите, если, конечно, есть такая возможность. Если не можете заснуть, целесообразно перед сном принять какое-нибудь успокаивающее на травяной основе.

Обязательно прогулки на свежем воздухе, идеально, если удастся прожить какие-нибудь положительные эмоции. Если у вас есть какие-то хронические проблемы со здоровьем, обязательно в эти дни усиленно контролируйте свое состояние.