Землю накрив потужний магнітний шторм: експерти сказали, скільки ще триватиме ця буря

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій ще 3 жовтня Землю накрив потужний магнітний шторм, який за спеціальним індексом оцінили аж у 5 балів. Це один з найвищих показників, який означає, що дана магнітна буря дуже потужна і її точно відчує кожен другий житель Планети. Погане самопочуття як фізичне, так і моральне, загострення хронічних недуг, безсоння, втрата апетиту — всі ці симптоми та багато інших можуть бути спричинені саме геомагнітними коливаннями. За попередніми прогнозами, ця буря мала тривати до 6 жовтня, однак вчора експерти скоригували ці дані і повідомили невтішну новину. Магнітна буря затримається ще на кілька днів, та закінчиться аж 9 жовтня. Таким чином вона перетворилася у повноцінний магнітний шторм — затяжний та виснажливий.

Як зменшити вплив геомагнітного коливання?

Експерти кажуть, що повністю не відчути впливу магнітної бурі практично неможливо. Ну хіба що ви зовсім не є метеозалежною людиною. В зоні ризику особливо літні люди, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями серця та судин. Одне із досліджень проведених колись в Італії показало, що саме під час магнітних бур до лікарень потрапляє значно більше пацієнтів з інсультами, гіпертонічними кризами тощо.

Щоб якомога краще захистити себе лікарі радять робити наступне:

Не навантажувати організм фізичними навантаженнями та емоційними гойдалками. В ці дні намагайтесь вести максимально спокійний та розслаблений спосіб життя наскільки це можливо. Пийте багато води, їжте легку їжу та не переїдайте. Не зловживайте алкоголем, ба більше, зовсім від нього відмовтесь, а ще пийте менше кави. Багато спіть, якщо звісно є така змога. Якщо не можете заснути, доцільно перед сном прийняти якесь заспокійливе на трав’яній основі.

Обов’язково прогулянки на свіжому повітрі, ідеально, якщо вдасться прожити якісь позитивні емоції. Якщо маєте якісь хронічні проблеми зі здоров’ям, обов’язково в ці дні посилено контролюйте свій стан.