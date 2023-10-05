Стало відомо, чому ПриватБанк може списати частину зарплати або пенсії, та що з цим робити

В Україні не так давно почали діяти нові правила. Тепер виконавчі служби, мають право подавати в суд на боржника та звертатися до банків з вимогою, блокувати рахунки осіб, які комусь за щось боргують. Заблокувати рахунок можуть якщо є борг за аліментами, борг за комуналку чи, наприклад, неоплачений штраф ПДР. Також, не заблокувати, а списувати частину коштів можуть, якщо особа має кредит, який не погашає вчасно. Подібне практикує ПриватБанк, принаймні так стверджують деякі клієнти на сайті Мінфіну.

Банк має право списувати кошти на вимогу виконавчої служби

Здебільшого, сам по собі банк немає права списувати кошти, якщо подібне не прописано у кредитному договорі. Нерідко були випадки, коли банк списував частину зарплати чи пенсії на користь непогашеного кредиту і клієнт звертаючись до суду вигравав справу. Однак, якщо до банку звертається виконавча служба, то закон повністю на стороні цих двох організацій. Є два варіанти вирішення проблеми у цій ситуації:

Якщо ви маєте кредит у банку, і банк почав списувати кошти, ви маєте право звернутися до суд у . Спочатку слід надати установі письмову вимогу припинити списання. Банк зобов’язаний на неї відреагувати. І якщо відповідь буде негативною ви можете використати її у суді. Ну і звісно ж, перш ніж взагалі щось робити, спочатку спробуйте зайти у мобільний додаток та подивитися з якою метою було проведено списання. Якщо ви маєте якийсь інший борг, і банк заблокував рахунок на вимогу виконавчої служби, то вам потрібно знайти саме виконавця. За законом, боржник має право вимагати від виконавця зняти арешт з суми, яка дорівнює двом мінімальним зарплатам. Тобто, саме такою сумою клієнт може користуватися щомісяця навіть якщо його рахунок заблоковано.

А ще, людям, у яких самовільно списуються кошти з рахунків радять перевірити різноманітні підписки в облікових записах. Інколи про них забувають, а налаштування більшості програм таке, що кошти за підписку автоматично списуються щомісяця.