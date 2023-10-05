Украинцев массово обманывают в супермаркетах: как не стать жертвой и сэкономить

В супермаркетах и магазинах немало небольших “махинаций” со стоимостью товаров, которые позволяют зарабатывать на покупателях. Например, в магазине специально устанавливают такие цены, что при округлении сдачи у продавца оставалось больше денег. Например, если установлена цена 19,96, то вы заплатите 20 гривен. То есть в кассе останется на 4 копейки больше. Кажется, что это мелочь, но за день в супермаркете проходит не одна тысяча покупателей. Единственный выход – рассчитываться карточкой, ведь в таком случае правила округления не действуют.

Дело в том, что по правилам округления продавец должен отдать покупателю не всю сдачу. Таким образом, магазин имеет право оставлять себе сумму, которая меньше 5 копеек. То что больше 5 копеек оставляют покупателю.

Именно поэтому магазины специально устанавливают такие цены, округлять их не в пользу покупателя.

Как не переплатить

В общем существует способ не попасть в эту “ловушку” супермаркетов. Именно поэтому лучше рассчитываться карточкой.

Отметим, что кассиры в супермаркетах нередко могут отказаться принимать у покупателей определенные банкноты и монеты. Такие действия кассиров являются неправомерными, поэтому в случае нарушения нужно обращаться к администрации магазина. Кассиры должны принимать у потребителей банкноты и монеты всех номиналов. Также кассиры должны самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе было достаточно банкнот и монет для выдачи сдачи остальных.

Если же кассир назойливо требует определенную сумму, заставляет разменять деньги в другом месте или оплатить покупку, то нужно жаловаться администрации супермаркета. Ведь в таком случае это явное нарушение прав потребителя. Получается, что кассир перекладывает на вас свои обязанности.

Также украинцы теперь могут жаловаться на предпринимателей, которые не выдают фискальные чеки. Сделать это можно в удобном чат-боте https://t.me/StopOverpriceBot