Українців масово обманюють в супермаркетах: як не стати жертвою та заощадити

В супермаркетах та магазинах чимало невеликих «махінацій» з вартістю товарів, які дозволяють заробляти на покупцях. Для прикладу, в магазині спеціально встановляють такі ціни, що при округленні решти в продавця залишалося більше грошей. Для прикладу, якщо встановлена ціна 19,96, то ви заплатите 20 гривень. Тобто в касі залишиться на 4 копійки більше. Здається, що це дрібниця, але за день в супермаркеті проходить не одна тисяча покупців. Єдиний вихід — розраховуватися карткою, адже в такому разі правила округлення не діють.

Річ у тім, зо за правилами округлення продавець повинен віддати покупцю не всю решту. Таким чином, магазин має право залишати собі суму, що менша за 5 копійок. Те що більше ніж 5 копійок залишають покупцеві.

Саме тому магазини спеціально встановлюють такі ціни, округлювати їх не на користь покупця.

Як не переплатити

Загалом існує спосіб не потрапити на цю «пастку» супермаркетів. Саме тому краще розраховуватися карткою.

Зазначимо, що касири в супермаркетах нерідко можуть відмовитися приймати у покупців певні банкноти та монети. Такі дії касирів є неправомірними, тож у разі порушення потрібно звертатися до адміністрації магазина. Касири повинні приймати у споживачів банкноти та монети всіх номіналів. Також касири повинні самостійно стежити за тим, щоб у касі було достатньо банкнот та монет для видачі решти.

Якщо ж касир настирливо вимагає певну суму, змушує розміняти гроші в іншому місці або оплатити покупку, то потрібно скаржитися адміністрації супермаркету. Адже в такому разі це явне порушення прав споживача. Виходить, що касир перекладає на вас свої обов’язки.

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