Пора розчарувань та невдач: прогноз астрологів на початок жовтня

В період з 2 по 8 жовтня Меркурій заходиться в знак Терези. Це дає впевненість, що ми можемо висловити всі свої думки та прямо сказати, що ми думаємо щодо певної ситуації чи людини. Але не завжди це добра ідея, особливо для трьох знаків зодіаку.

Цього тижня Венера увійшла в Діву і це був переломний момент для трьох знаків зодіаку. Астрологи склали гороскоп, який допоможе прийняти правильне рішення.

Близнюки

У вас чимало планів на цей тиждень, але якщо ви не встигнете всього, то будете собі докоряти. Ви відчуєте, що ви програли. Близнюки звинувачуватимуть себе в подіях та речах, що вийшли з-під контролю. Головне — визначати свою помилку та почати рухатися вперед. Хоча це не обов’язково буде велика проблема, але ви будете сприймати подію надто трагічно. Довіряйте собі та не зациклюйтеся на невдачах.

Рак

Ви відчуєте, що не можете рухатися вперед. Протягом цього тижня ви можете зіткнутися з розчаруванням, але не дайте негативним емоціям повністю себе захопити. Раки надто сильно тиснуть на себе, вимагаючи ідеальності в усьому. Все-таки потрібно знайти час на те, щоб зібратися зі своїми страхами та знайти в собі сили йти вперед.

Козеріг

Ви надто багато хочете від цього тижня. Але вам варто готуватися до перешкод та випробувань. Це допоможе повірити у власні сили та розробити план подальших дій. Не варто розчаровуватися, що події розвиваються не за планом, все налагодиться.

Що стосується інших знаків зодіаку, то їм не варто зациклюватися на тому, що їм готують небесні тіла. Варто зосередити зусилля на досягненні своєї мети та впевнено йти вперед, інакше ви схилитеся під важкістю випробувань.