Пора разочарований и неудач: прогноз астрологов на начало октября

В период со 2 по 8 октября Меркурий заходит в знак Весов. Это дает уверенность, что мы можем выразить все свои мысли, и прямо сказать о своих мыслях относительно определенной ситуации или человека. Но не всегда это хорошая идея, особенно для трех знаков зодиака.

На этой неделе Венера вошла в Деву и это был переломный момент для трех знаков зодиака. Астрологи составили гороскоп, который поможет принять правильное решение.

Близнецы

У вас немало планов на эту неделю, но если вы не успеете всего, то будете себя укорять. Вы почувствуете, что вы проиграли. Близнецы будут обвинять себя в событиях и вещах, вышедших из-под контроля. Главное – определять свою ошибку и начать двигаться вперед. Хотя это не обязательно будет большая проблема, но вы будете воспринимать событие слишком трагично. Доверяйте себе и не зацикливайтесь на неудачах.

Рак

Вы почувствуете, что не можете двигаться вперед. В течение этой недели вы можете столкнуться с разочарованием, но не дайте негативным эмоциям полностью себя захватить. Раки слишком сильно давят на себя, требуя идеальности во всем. Все-таки нужно найти время на то, чтобы собраться со своими страхами и найти в себе силы идти вперед.

Козерог

Вы слишком много хотите от этой недели. Но вам стоит готовиться к препятствиям и испытаниям. Это поможет поверить в собственные силы и разработать план дальнейших действий. Не стоит разочаровываться, что события развиваются не по плану, все наладится.

Что касается других знаков зодиака, то им не стоит зацикливаться на том, что им готовят небесные тела. Стоит сосредоточить усилия на достижении своей цели и уверенно идти вперед, иначе вы склонитесь под тяжестью испытаний.