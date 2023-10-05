Штрафы будут бешеными: в ЕС анонсировали масштабную проверку украинцев

Лиц, которые попадают под категорию не имеющих права на выплаты, будут вызывать для дачи показаний. ZUS имеет право отозвать выплаты с взысканием штрафа.

Иностранцы в Польше, в том числе украинцы, имеют право на получение различного вида социальных выплат. Большинство беженцев получают выплаты на детей в сумме 500 злотых ежемесячно. Но сейчас ZUS решил проверить тех, кто из иностранцев получает социальную помощь незаконно.

Таким образом если украинцы выезжали за пределы Польши на срок более 30 дней, выплату социальной помощи для них прекращали. Но если человек находится не в Польше до 30 дней, то выплаты ему начисляли, как и раньше. Теперь же таким гражданам выплаты заблокируют.

ZUS имеет право отозвать выплаты со взысканием штрафа. Таким образом выплаты социальной помощи прекратили уже для более пяти сотен получателей и наложили штрафы в сумме более 18 тысяч злотых.

ZUS имеет доступ к реестрам пограничной службы. Также принимаются заявки от самих получателей о прекращении выплат. Также будут приниматься к сведению данные от третьих лиц, в том числе о том, что люди могут получать денежную помощь неправомерно.

Лиц, которые подпадают под категорию таких, что не имеют права на получение денежной помощи, будут вызывать для дачи показаний. По действующим нормам законодательства, гражданин должен реагировать на такой вызов в течение трех дней.

Если в ходе проверки будет выяснено, что лицо отсутствовало на территории Польши более 30 дней и в дальнейшем получало денежную помощь по программе 500+, то средства ему придется вернуть, а в придачу заплатить штраф. Однако человеку могут пойти навстречу, если причины отсутствия были уважительными. Каждая ситуация рассматривается индивидуально.

В ближайшей перспективе большинство стран Европы проверят получателей денежной помощи.