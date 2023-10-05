Штрафи будуть шаленими: в ЄС анонсували масштабну перевірку українців

Осіб, які потрапляють під категорію таких, що не мають права на виплати, будуть викликати для надання показів. ZUS має право відкликати виплати зі стягненням штрафу.

Іноземці в Польщі, в тому числі українці, мають право на отримання різного виду соціальних виплат. Більшість біженців отримують виплати на дітей у сумі 500 злотих щомісячно. Але зараз ZUS вирішив перевірити тих, хто з іноземців отримує соціальну допомогу незаконно.

Таким чином якщо українці виїжджали за межі Польщі на термін понад 30 днів, виплату соціальної допомоги для них припиняли. Але якщо людина перебуває не в Польщі до 30 днів, то виплати їй нараховували як і раніше. Тепер же таким громадянам виплати заблокують.

ZUS має право відкликати виплати зі стягненням штрафу. Таким чином виплати соціальної допомоги припинили вже для понад п’яти сотень отримувачів та наклали штрафи у сумі понад 18 тисяч злотих.

ZUS має доступ до реєстрів прикордонної служби. Також приймаються заявки від самих отримувачів про припинення виплат. Також будуть братися до відома дані від третіх осіб, в тому числі про те, що люди можуть отримувати грошову допомогу неправомірно.

Осіб, які підпадають під категорію таких, які не мають права на отримання грошової допомоги, будуть викликати для надання свідчень. За чинними нормами законодавства, громадянин повинен реагувати на такий виклик протягом трьох днів.

Якщо в ході перевірки буде з’ясовано, що особа була відсутня на території Польщі більше ніж 30 днів та й надалі отримувала грошову допомогу за програмою 500+, то кошти їй доведеться повернути, а на додачу заплатити штраф. Однак людині можуть піти назустріч, якщо причини відсутності були поважними. Кожна ситуація розглядається індивідуально.

В найближчій перспективі подібні перевірки будуть проведені і в інших країнах Європи.