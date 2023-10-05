Нацбанк официально повысил курс доллара: что будет с ценами уже в ближайшее время

Национальный банк Украины официально повысил курс доллара впервые с июля прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Отныне в Украине не будет действовать фиксированный курс, именно поэтому Национальный банк Украины установил на 4 октября новый курс доллара. Сегодня он установлен на уровне 36 гривен 59 копеек за доллар. Таким образом за день доллар подорожал чуть больше чем на две копейки. В Национальном банке отметили, что теперь курс будет регулярно меняться. В то же время Национальный банк Украины будет постоянно контролировать курс валют, чтобы не допускать значительного роста доллара.

При этом некоторые эксперты предполагают, что уже через несколько недель доллар может вырасти даже до 40 гривен. Это повлечет за собой значительное подорожание товаров и услуг. Другие же убеждены, что Национальный банк будет постоянно мониторить курс доллара, чтобы не допустить резкого роста курса. При этом на 2024 год курс доллара заложен на уровне 41 гривны, поэтому вероятно доллар все-таки будет расти. Однако пока сложно спрогнозировать какой будет ситуация, в НБУ утверждают что курс стабилизируется примерно через две недели. Только тогда станет известно, в каком направлении будет двигаться доллар дальше.

В общем экономическая ситуация в Украине достаточно сложная, во многом она зависит от успехов Вооруженных сил на фронте. Ведь каждый метр земли, который удалось вернуть, усиливает уверенность наших партнеров в нашу победу над врагом.

Однако уже в ноябре в Украине могут начаться проблемы с выплатой зарплат бюджетникам и чиновникам, если США не примут новый пакет финансовой помощи. По данным The Wall Street Journal США и другие страны-доноры фактически выплачивают зарплаты 150 тыс. украинских государственных служащих и более чем полумиллиону учителей, профессоров и школьных работников, а также финансируют украинские государственные расходы – от здравоохранения до жилищных субсидий.