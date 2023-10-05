Нацбанк офіційно підвищив курс долара: що буде з цінами вже найближчим часом

Національний банк України офіційно підвищив курс долара вперше з липня минулого року.

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку України.

Відтепер в Україні не буде діяти фіксований курс, саме через це Національний банк України встановив на 4 жовтня новий курс долара. Сьогодні він встановлений на рівні 36 гривень 59 копійок за долар. Таким чином за день долар здорожчав трохи більше ніж на дві копійки. В Національному банку зазначили, що тепер курс буде регулярно змінюватися. Водночас Національний банк України буде постійно контролювати курс валют, щоб не допускати значного зростання долара.

При цьому деякі експерти припускають, що вже за кілька тижнів долар може зрости навіть до 40 гривень. Це потягне за собою значне здорожчання товарів та послуг. Інші ж переконані, що Національний банк буде постійно моніторити курс долара, щоб не допустити різкого зростання курсу. При цьому на 2024 рік курс долара закладений на рівні 41 гривні, тож імовірно долар все-таки зростатиме. Однак поки складно спрогнозувати якою буде ситуація, в НБУ стверджують що курс стабілізується приблизно через два тижні. Лише тоді стане відомо, в якому напрямку рухатиметься долар далі.

Загалом економічна ситуація в Україні досить складна, чимало в чому вона залежить від успіхів Збройних сил на фронті. Адже кожен метр землі, який вдалося повернути, посилює впевненість наших партнерів в нашу перемогу над ворогом.

Однак вже в листопаді в Україні можуть початися проблеми з виплатою зарплат бюджетникам та посадовцям, якщо США не ухвалять новий пакет фінансової допомоги. За даними The Wall Street Journal США та інші країни-донори фактично виплачують зарплати 150 тис. українських державних службовців і більш ніж півмільйона вчителів, професорів і шкільних працівників, а також фінансують українські державні витрати — від охорони здоров’я до житлових субсидій.