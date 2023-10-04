С 15 октября украинцы, желающие уехать за границу, смогут воспользоваться новыми возможностями

На протяжении всего времени пока продолжается полномасштабное вторжение, поток людей из Украины и в Украину не прекращается. Конечно, едут преимущественно женщины с детьми, ведь большинству мужчин выезд запрещен. Едут преимущественно те, кто ищет заграницей убежища, однако есть немало и обычных туристов или путешествующих по делам. Одной из огромных проблем, с которыми столкнулись все, кто хотя бы раз собирался в Европу или из Европы в Украину — это наличие билетов на поезд или автобус. Их просто нет, ведь авиасообщение не работает и наземный транспорт пользуется бешеным спросом. Поэтому с 15 октября между Украиной и Польшей начнет курсировать новый поезд.

Поезд будет обслуживать польская компания

Поезд будет ехать через новый железнодорожный переход по маршруту Рава-Русская — Варшава и обратно.

Известно, что поезд будет обслуживать частная компания из Польши и сейчас это будет один рейс в сутки: ночью поезд будет двигаться из Польши в Украину, а днем наоборот.

На этот поезд уже возлагают немало надежд и надеются, что он существенно разгрузит другие пункты пропуска. Пока неизвестно, какова будет стоимость билета, но известно другие организационные моменты:

Из Варшавы поезд будет отправляться в 21:45. В Раву-Русскую будет прибывать в 5:15 утра. Из Рави-Русской обратно в Варшаву будет ехать в 10:00 утра.

До Рави-Русской можно добраться разными путями, например, поездом из Львова.

Что со льготами за границей?

Также многих сегодня беспокоит вопрос, что будет со льготами, которые украинцы получают за границей. Тревога возникла на фоне того, что украинское правительство призвало страны ЕС не поощрять украинцев льготами, чтобы не способствовать их интеграции в европейском обществе. Дескать, это лишь провоцирует больший отток населения даже из тех регионов, где относительно тихо и спокойно. Пока неизвестно, как на это отреагировала Европа, но украинцы по-прежнему могут иметь временную защиту минимум до 2025 года.