З 15 жовтня українці, які бажають виїхати закордон, зможуть скористуватися новими можливостями

Впродовж всього часу поки триває повномасштабне вторгнення потік людей з України та в Україну не припиняється. Звісно їдуть переважно жінки з дітьми, адже більшості чоловікам виїзд заборонений. Їдуть переважно ті, хто шукає закордоном прихистку, однак є чимало й звичайних туристів, чи тих хто подорожує у справах. Однією з величезних проблем з якими стикнулися всі, хто бодай раз збирався в Європу або з Європи в Україну — це наявність квитків на потяг чи автобус. Їх просто немає, адже авіасполучення не працює і наземний транспорт користується шаленим попитом. Через це, з 15 жовтня між Україною та Польщею почне курсувати новий потяг.

Потяг обслуговуватиме польська компанія

Потяг їхатиме через новий залізничний перехід за маршрутом Рава-Руська — Варшава, та у зворотному напрямку.

Відомо, що потяг обслуговуватиме приватна компанія з Польщі і наразі це буде один рейс на добу: вночі потяг рухатиметься з Польщі в Україну, а вдень навпаки.

На даний потяг вже покладають чимало сподівань та надіються, що він суттєво розвантажить інші пункти пропуску. Поки, що невідомо, яка буде вартість квитка, але відомо інші організаційні моменти:

З Варшави потяг вирушатиме о 21:45. У Раву-Руську прибуватиме о 5:15 ранку. З Рави-Руської назад у Варшаву їхатиме о 10:00 ранку.

До Рави-Руської можна дістатися різними шляхами, наприклад, зі потягом зі Львова.

Що з пільгами закордоном?

Також багатьох сьогодні турбує питання, що буде з пільгами, які українці отримують наразі закордоном. Тривога виникла на фоні того, що український Уряд закликав країни ЄС не заохочувати українців пільгами, щоб не сприяти їхній інтеграції в європейському суспільстві. Мовляв, це лише провокує більший відтік населення навіть з тих регіонів, де відносно тихо та спокійно. Поки що невідомо, як на це відреагувала Європа, але українці, як і раніше можуть мати тимчасовий захист мінімум до 2025 року.