Нафтогаз поделился новой инструкцией, как быстро и точно передавать показатели счетчиков

Все украинцы должны каждый месяц с 1-го по 5 число передавать показатели счетчиков. Если это не сделать вовремя, то вам могут начислить некорректные цифры и, конечно же, преимущественно они не являются выгодными для потребителя. Наверное, каждый украинец хотя бы раз сталкивался с тем, что дозвониться в соответствующие службы, чтобы передать показатели, очень проблематично. В Нафтогазе напоминают, что существуют и другие способы, и для некоторых не требуется ни доступ к Интернету, ни современные смартфоны, или даже компьютер.

Можно просто отправить смс

Чтобы передать показатели газового счетчика, можно просто воспользоваться мобильным телефоном, любым даже не сенсорным, а с кнопками. И с него отправить смс-сообщение на короткий номер. Вот как это сделать:

SMS нужно отправлять на номер 4647. В сообщении нужно указать следующую комбинацию цифр: девять цифр лицевого счета плюс 5 цифр (последние показания газового счетчика). Между этими двумя числами нужно сделать один пробел.

В Нафтогазе отмечают, что, к сожалению, пока такая возможность есть не у всех потребителей, а только у тех, которые обслуживаются следующими облгазами:

Кропивницкий филиал “Газсети”. Днепровский филиал. Харьковский филиал и Харьковский городской филиал “Газсети”. Криворожский филиал. Винницагаз. Житомирский филиал “Газсети”. Сумыгаз. Киевский филиал “Газсети”. Львовгаз. Днепропетровскгаз. Хмельницкийгаз Николаевгаз. Донецкоблгаз. Ивано-Франковскгаз. Черкассыгаз.

Отметим, что всего в Украине функционирует около 40 облгазов, которые обеспечивают распределение газа между потребителями и выступают своеобразными посредниками между Нафтогазом и потребителями. Однако постепенно облгазы переходят под контроль Нафтогаза, и соответственно потребители могут передавать показатели счетчиков напрямую, через номер телефона и смс.