Нафтогаз поділився новою інструкцією, як швидко та точно передавати показники лічильників

Всі українці, мають кожного місяця з 1-го по 5 число передавати показники лічильників. Якщо це не зробити вчасно, то вам можуть нарахувати некоректні цифри і звісно ж переважно вони не є вигідними для споживача. Напевно кожен українець бодай раз стикався з тим, що додзвонитися до відповідних служб, щоб передати показники, дуже проблематично. У Нафтогазі нагадують, що існують й інші способи, і для деяких не потрібно ні доступу до Інтернету, ні сучасних смартфонів, чи навіть комп’ютера.
Можна просто відправити смс
Щоб передати показники газового лічильника, можна просто скористуватися мобільним телефоном, будь-яким, навіть не сенсорним, а з кнопками. І з нього відправити смс-повідомлення на короткий номер. Ось, як це зробити:
- SMS потрібно відправляти на номер 4647.
- У смс повідомленні потрібно вказати наступну комбінацію цифр: дев’ять цифр особового рахунку плюс 5 цифр (останні показання газового лічильника). Між цими двома числами потрібно зробити одну прогалину.
У Нафтогазі наголошують, що на жаль, поки така можливість є не у всіх споживачів, а лише у тих, які обслуговуються наступними облгазами:
- Кропивницька філія “Газмережі”.
- Дніпровська філія.
- Харківська філія та Харківська міська філія “Газмережі”.
- Криворізька філія.
- Вінницягаз.
- Житомирська філія “Газмережі”.
- Сумигаз.
- Київська філія “Газмережі”.
- Львівгаз.
- Дніпропетровськгаз.
- Хмельницькийгаз.
- Миколаївгаз.
- Донецькоблгаз.
- Івано-Франківськгаз.
- Черкасигаз.
Зазначимо, що всього в Україні функціонує близько 40 облгазів, які забезпечують розподіл газу між споживачами, та виступають своєрідними посередниками між Нафтогазом і споживачами. Однак, поступово облгази переходять під контроль Нафтогазу, і відповідно споживачі можуть передавати показники лічильників напряму, через номер телефону і смс.
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