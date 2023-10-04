Нафтогаз поділився новою інструкцією, як швидко та точно передавати показники лічильників

Всі українці, мають кожного місяця з 1-го по 5 число передавати показники лічильників. Якщо це не зробити вчасно, то вам можуть нарахувати некоректні цифри і звісно ж переважно вони не є вигідними для споживача. Напевно кожен українець бодай раз стикався з тим, що додзвонитися до відповідних служб, щоб передати показники, дуже проблематично. У Нафтогазі нагадують, що існують й інші способи, і для деяких не потрібно ні доступу до Інтернету, ні сучасних смартфонів, чи навіть комп’ютера.

Можна просто відправити смс

Щоб передати показники газового лічильника, можна просто скористуватися мобільним телефоном, будь-яким, навіть не сенсорним, а з кнопками. І з нього відправити смс-повідомлення на короткий номер. Ось, як це зробити:

SMS потрібно відправляти на номер 4647. У смс повідомленн і потрібно вказати наступну комбінацію цифр: дев’ять цифр особового рахунку плюс 5 цифр (останні показання газового лічильника). Між цими двома числами потрібно зробити одну прогалину.

У Нафтогазі наголошують, що на жаль, поки така можливість є не у всіх споживачів, а лише у тих, які обслуговуються наступними облгазами:

Кропивницька філія “Газмережі”. Дніпровська філія. Харківська філія та Харківська міська філія “Газмережі”. Криворізька філія. Вінницягаз. Житомирська філія “Газмережі”. Сумигаз. Київська філія “Газмережі”. Львівгаз. Дніпропетровськгаз. Хмельницькийгаз. Миколаївгаз. Донецькоблгаз. Івано-Франківськгаз. Черкасигаз.

Зазначимо, що всього в Україні функціонує близько 40 облгазів, які забезпечують розподіл газу між споживачами, та виступають своєрідними посередниками між Нафтогазом і споживачами. Однак, поступово облгази переходять під контроль Нафтогазу, і відповідно споживачі можуть передавати показники лічильників напряму, через номер телефону і смс.