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Нафтогаз поділився новою інструкцією, як швидко та точно передавати показники лічильників

05.10.2023
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Всі українці, мають кожного місяця з 1-го по 5 число передавати показники лічильників. Якщо це не зробити вчасно, то вам можуть нарахувати некоректні цифри і звісно ж переважно вони не є вигідними для споживача. Напевно кожен українець бодай раз стикався з тим, що додзвонитися до відповідних служб, щоб передати показники, дуже проблематично. У Нафтогазі нагадують, що існують й інші способи, і для деяких не потрібно ні доступу до Інтернету, ні сучасних смартфонів, чи навіть комп’ютера.

Можна просто відправити смс

Щоб передати показники газового лічильника, можна просто скористуватися мобільним телефоном, будь-яким, навіть не сенсорним, а з кнопками. І з нього відправити смс-повідомлення на короткий номер. Ось, як це зробити:

  1. SMS потрібно відправляти на номер 4647.
  2. У смс повідомленні потрібно вказати наступну комбінацію цифр: дев’ять цифр особового рахунку плюс 5 цифр (останні показання газового лічильника). Між цими двома числами потрібно зробити одну прогалину.

У Нафтогазі наголошують, що на жаль, поки така можливість є не у всіх споживачів, а лише у тих, які обслуговуються наступними облгазами:

  1. Кропивницька філія “Газмережі”.
  2. Дніпровська філія.
  3. Харківська філія та Харківська міська філія “Газмережі”.
  4. Криворізька філія.
  5. Вінницягаз.
  6. Житомирська філія “Газмережі”.
  7. Сумигаз.
  8. Київська філія “Газмережі”.
  9. Львівгаз.
  10. Дніпропетровськгаз.
  11. Хмельницькийгаз.
  12. Миколаївгаз.
  13. Донецькоблгаз.
  14. Івано-Франківськгаз.
  15. Черкасигаз.

Зазначимо, що всього в Україні функціонує близько 40 облгазів, які забезпечують розподіл газу між споживачами, та виступають своєрідними посередниками між Нафтогазом і споживачами. Однак, поступово облгази переходять під контроль Нафтогазу, і відповідно споживачі можуть передавати показники лічильників напряму, через номер телефону і смс.

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05.10.2023
1 хвилина на прочитання
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