С октября ТЦК будут обновлять данные о военнообязанных без их визита в военкомат

В октябре в Украине должен полноценно заработать электронный реестр “Оберег”. Его цель – собирать все данные о потенциальных военнообязанных мужчинах, чтобы качественнее вести их учет. Все потому, что военнообязанные не спешат самостоятельно приходить в ТЦК для обновления данных и у военкоматов нет четкой картины сколько вообще пригодных к службе мужчин сейчас находится в Украине. Теперь все изменится благодаря диджитализации и инновационному подходу к решению проблемы.

Как будет работать реестр?

Данные для наполнения реестра будут брать из баз данных всех Министерств, имеющихся в Украине, а также сопутствующих организаций, таких как МВД, Пенсионный фонд, Налоговая служба и т.д. Например, данные обо всех обучающихся, или получивших диплом брать из базы данных Министерства образования. Данные обо всех работающих, которые не сообщил об этом военкомат получат благодаря Пенсионному Фонду и так далее.

В ТЦК утверждают, что уже к концу месяца будут четкая картина и сведения не менее чем о 90% всех мужчин, находящихся сейчас в Украине. В базу данных попадет любое их действие, что где-то фиксируется.

Например, штраф ПДД, получение водительского удостоверения, оформление договора купля-продажа автомобиля или недвижимого имущества.

Кроме этого реестр будет содержать следующие данные о каждом, кто в него попадет:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство; Место жительства и пребывания; Семейное положение, наличие детей; Образование, профессия, место работы; Состояние здоровья; Военно-учетная специальность.

Эксперты говорят, что этот реестр будет иметь много преимуществ. Во-первых, существенно уменьшится, или совсем исчезнет бюрократия. Во-вторых, ТЦК смогут быстро идентифицировать скрывающихся от них лиц. Также военнообязанным больше не нужно будет приходить в ТЦК, чтобы обновлять свои данные, ведь они и так будут автоматически туда поступать.