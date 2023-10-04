З жовтня ТЦК оновлюватимуть дані про військовозобов’язаних без їх візиту до військкомату

У жовтні в Україні повинен повноцінно запрацювати електронний реєстр “Оберіг”. Його мета, збирати всі дані про потенційних військовозобов’язаних чоловіків, щоб якісніше вести їх облік. Все через те, що військовозобов’язані не квапляться самостійно приходити до ТЦК для оновлення даних і у військкоматів немає чіткої картини скільки взагалі придатних до служби чоловіків наразі перебуває в Україні. Тепер все зміниться, завдяки диджиталізації та інноваційному підходу до вирішення проблеми.

Як працюватиме реєстр?

Дані для наповнення реєстру братимуть з баз даних усіх Міністерств, які є в Україні, а також супутніх організацій таких як МВС, Пенсійний фонд, Податкова служба тощо. Наприклад, дані про всіх хто навчається, чи отримав диплом братимуть з бази даних Міністерства освіти. Дані про всіх хто працює, але не повідомив про це військкомат отримають завдяки Пенсійному Фонду і так далі.

У ТЦК стверджують, що вже до кінця місяця матимуть чітку картину та відомості не менш як про 90% всіх чоловіків, що перебувають зараз в Україні. До бази даних потрапить будь-яка їхня дія, яка десь фіксується. Наприклад, штраф ПДР, отримання водійського посвідчення, оформлення договору купівля-продаж автомобіля чи нерухомого майна тощо.

Крім цього реєстр міститиме наступні дані про кожного, хто до нього потрапить:

ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство. Місце проживання та перебування. Сімейний стан, наявність дітей. Освіта, професія, місце роботи. Стан здоров’я. Військово-облікова спеціальність.

Експерти кажуть, що цей реєстр матиме багато переваг. По-перше, суттєво зменшиться, або й зовсім зникне бюрократія. По-друге, ТЦК зможуть швидко ідентифікувати осіб, які переховуються від них. Також військовозобов’язаним більше не потрібно буде приходити в ТЦК, щоб оновлювати свої дані, адже вони й так автоматично туди поступатимуть.