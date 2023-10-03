Украинцев предупреждают о подорожании некоторых продуктов: что скоро увидим на ценниках?

Осенью цены на многие продукты питания традиционно растут. Заканчивается сезон свежих овощей, поэтому они дорожают, ведь на прилавках появляются уже выращенные в теплицах. Также в этом году украинцы готовятся к подорожанию хлеба. И это даже несмотря на то, что экспорт зерна в другие страны сейчас проблематичен, так что казалось бы его наоборот в Украине будет в избытке. Но эксперты говорят, что дело не в количестве зерна, а во многих других факторах.

Почему хлеб подорожает?

Эксперты называют сразу несколько причин, которые по их мнению весомы и точно приведут к удорожанию. Среди ключевых факторов неблагоприятные погодные условия, повышение расходов на сырье и зарплату работникам, а также повышение бизнес-тарифов на электроэнергию. А осенью, когда световой день становится короче, и наступает похолодание – электроэнергия используется гораздо активнее.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук уверяет, что уже в этом месяце хлеб подорожает минимум на 1,5%. Его в этом прогнозе поддерживает и Иван Стефанишин, советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка Шувар.

Оба говорят, что первопричиной станет плохое качество большого количества муки. Качественная мука сейчас в дефиците, а значит и цена на нее уже выросла минимум на 5%.

Оказывается, что на качество муки негативно повлияла слишком мягкая прошлогодняя зима и сезон дождей во время сбора урожая. Кроме того, аграрии существенно экономили на удобрениях, ведь из-за того, что большинство из них это импортная продукция — цена сильно выросла. Следовательно, без подкормки урожай тоже получился не очень.

И, конечно же, инфляция и рост цен, большие затраты на зарплату работникам, на сырье и разнообразные производственные вопросы. Эксперты отмечают, что с каждым месяцем хлеб будет фактически расти в цене на 1%. По крайней мере, пока продлится отопительный сезон.