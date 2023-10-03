Нацбанк скасовує валютні обмеження: чи потрібно готуватися до долара по 40

Пріоритет Національного банку України — збереження стійкості курсу долара.

Національний Банк України з 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Попри ослаблення валютних обмежень, керована гнучкість курсу все-таки відрізняється від режиму плаваючого формування курсу, який дія в Україні до початку повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого 2022 року. При поточному режимі Національний банк України продовжить суворо контролювати ситуацію на валютному ринку та буде залишатися ключовим гравцем на ньому. Офіційний курс при режимі керованої гнучкості буде керуватися операціями на міжбанківському валютному ринку при активній участі Нацбанку.

За словами представників Національного банку України, новий курсовий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, буде сприяти їх кращій адаптації до змін внутрішніх та зовнішніх умов та зменшить ризики накопичення валютних дисбалансів, які можуть генерувати тривале утримання фіксованого курсу.

Загалом перехід до керованої гнучкості курсу став можливим завдяки фундаментальному підходу до підготовної роботи з привабленням міжнародних експертів з врахуванням найкращого світового досвіду, а також з урахування сформованості та стійкості макроекономічних передумов, таких як:

стійкий прогрес в зниженні рівня інфляції;

накопичення значного рівня міжнародних резервів;

збільшення привабливості гривневих депозитів та облігацій як інструментів захисту заощаджень від інфляційного забезпечення.

Водночас пріоритет для Національного банку України й надалі буде збереження курсової стійкості.

А от щодо того, яким буде курс валют, то поки прогнози експертів дуже неоднозначні. Коли в НБУ повідомили про скасування обмежень, то чимало фахівців стверджували, що це призведе до зростання курсу валют до рівня приблизно 40 гривень. Однак, враховуючи той факт, що Нацбанк активно братиме участь в стабілізації курсу, то ймовірно, значного зростання курсу долара не допустять.