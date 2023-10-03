Українців попереджають про подорожчання деяких продуктів: що скоро побачимо на цінниках?

Восени ціни на багато продуктів харчування традиційно зростають. Закінчується сезон свіжих овочів, тож дорожчають вони, адже на прилавках з’являються вже вирощені у теплицях. Також цьогоріч українців готують до подорожчання хліба. І це навіть попри те, що експорт зерна до інших країн зараз проблематичний, тож здавалося б його навпаки в Україні буде в надлишку. Та експерти кажуть річ не в кількості зерна, а в багатьох інших факторах.

Чому хліб подорожчає?

Експерти називають відразу декілька причин, які на їх думку є вагомими і точно призведуть до подорожчання. Серед ключових факторів несприятливі погодні умови, підвищення витрат на сировину і зарплату працівникам, а ще підвищення бізнес-тарифів на електроенергію. А восени, коли світловий день стає коротший, і наступає похолодання — електроенергія використовується значно активніше.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної Ради Денис Марчук запевняє, що вже цього місяця хліб подорожчає мінімум на 1,5%. Його у цьому прогнозі підтримує й Іван Стефанишин, радник директора з агропромислового комплексу гуртового ринку “Шувар”.

Обидва кажуть, що першопричиною стане погана якість великої кількості борошна. Якісне зараз у дефіциті, а відтак й ціна на нього вже зросла мінімум на 5%.

Виявляється, що на якість борошна негативно вплинула надто м’яка торішня зима і сезон дощів під час збору врожаю. Крім цього, аграрії суттєво економили на добривах, адже через те, що більшість з них це імпортна продукція — ціна сильно виросла. Відтак без підживлення, врожай теж вийшов не дуже.

І звісно ж, інфляція та ріст цін, більші витрати на зарплату працівникам, на сировину і різноманітні виробничі питання. Експерти зазначають, що з кожним місяцем хліб фактично зростатиме у ціні на 1%. Принаймні допоки триватиме опалювальний сезон.