Визиты в ТЦК уходят в прошлое: адвокат объяснил в чем опасность такого решения

В Украине анонсировали запуск единого электронного реестра призывников. О том, чем это грозит военнообязанным, рассказал известный адвокат Ростислав Кравец.

Правозащитник рассказал, что достаточно большое количество народных депутатов очень хочет максимально расширить реестр и наполнить его всей возможной информацией. Кравец подчеркивает, что, по его мнению, такие изменения могут наносить ущерб национальной безопасности украинцев и даже угрожает независимости страны.

Адвокат объясняет, что основная идея создания такого реестра – это упрощение розыска лиц, уклоняющихся от мобилизации. В то же время, он убежден, что на самом деле такое решение может дать возможность повлиять на украинцев и на всю нашу страну в целом.

В качестве примера, Ростислав Кравец приводит добавление в реестр военнообязанных данных о налогоплательщиках. Адвокату интересно, каким же образом информация о налогах поможет искать уклонистов. По его мнению, немало информации добавляется в реестр призывников именно для того, чтобы собрать как можно больше данных о каждом человеке. Но какая на самом деле в этом цель, ведь есть риск, что по заданию нашего врага реестр смогут взломать и завладеть всеми данными наших военных, или же найдется недобросовестный работник ТЦК, который согласится передать всю информацию нашему врагу.

Правозащитник объясняет, что таким образом в Украине строится “тоталитарная страна”. Он одолевает, что в реестр также будут вносить все данные от МОН, то есть речь идет не только о состоянии здоровья и пригодности к службе, но и номера телефонов, электронные адреса и другие данные военнообязанных и резервистов.

Кравец подчеркивает, что полная информация на каждого гражданина собирается только в тоталитарных странах, где у людей нет никаких прав и свобод. Он напомнил, что в случае передачи этих данных нашему врагу, есть огромный риск для Украины в целом.