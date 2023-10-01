Візити до ТЦК відходять в минуле: адвокат пояснив в чому небезпека такого рішення

В Україні анонсували запуск єдиного електронного реєстру призовників. Про те, чим це загрожує військовозобов’язаним, розповів відомий адвокат Ростислав Кравець.

Правозахисник розповів, що досить велика кількість народних депутатів дуже хоче максимально розширити реєстр та наповнити його всією можливою інформацією. Кравець підкреслює, що, на його думку, такі зміни можуть завдавати збитків національній безпеці Українців та навіть загрожує незалежності країни.

Адвокат пояснює, що основна ідея створення такого реєстру — це спрощення розшуку осіб, які ухиляються від мобілізації. В той самий час, він переконаний, що насправді таке рішення може дати можливість вплинути на українців та на всю нашу країну в цілому.

Як приклад, Ростислав Кравець наводить додавання до реєстру військовозобов’язаних даних про платників податків. Адвокату цікаво, яким же чином інформація про податки допоможе шукати ухилянтів. На його думку, чимало інформації додається до реєстру призовників саме для того, щоб зібрати якомога більше даних про кожну людину. Але яка насправді в цьому мета, адже є ризик, що по завданню нашого ворога реєстр зможуть зламати та заволодіти всіма даними наших військових, або ж знайдеться недобросовісний працівник ТЦК, який погодиться передати всю інформацію нашому ворогові.

Правозахисник пояснює що таким чином в Україні будується «тоталітарна країна». Він долає, що в реєстр також будуть вносити всі дані від МОН, тобто мова йде не лише про стан здоров’я та придатність до служби, а й номери телефонів, електронні адреси та інші дані військовозобов’язаних та резервістів.

Кравець підкреслює, що повна інформація на кожного громадянина збирається лише в тоталітарних країнах, де в людей немає жодних прав та свобод. Він нагадав, що у разі передачі цих даних нашому ворогу, є величезний ризик для України в цілому.