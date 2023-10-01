Часть украинцев получит 25% к пенсии: кто может претендовать на прибавку

Пенсия для участников боевых действий должна составлять не менее 210% от прожиточного минимума и включать все виды надбавок. По состоянию на 2023 год прожиточный минимум составляет 2 093 гривны. В соответствии с действующим законодательством Украины, лица и со статусом участника боевых действий могут получить доплату к пенсии в размере всего 25% от прожиточного минимума.

То есть участники боевых действий имеют право на доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.

При этом доплата должна быть установлена независимо от того, какой вид пенсии получает лицо. В соответствии с размером прожиточного минимума, размер надбавки для лиц со статусом участника боевых действий составит 523,25 гривны. Именно такой уровень надбавки предусмотрен Законом Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”.

К тому же в соответствии с постановлением Кабинета Министров “Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий №656 от 28 июля 2010 года (в редакции от 16 июля 2021 года) участники боевых действий должны получать пенсию со всеми надбавками, размер самой пенсионной выплаты не может быть меньше на 210% от прожиточного минимума. То есть участник боевых действий не может получать сумму меньше 4 395,30 гривен.

Также ранее сообщалось, что в проект государственного бюджета на следующий год заложено повышение минимальной и максимальной пенсии. Также в Кабмине анонсировали индексацию пенсионных выплат, которая вероятно пройдет в марте 2024 года. Пенсии пересчитают по новым правилам с использованием специальных баллов. Именно с их помощью в правительстве хотят сделать пенсии более справедливыми. Ведь сейчас слишком большая разница в пенсии тех пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых более десяти лет назад, и теми, кто начал получать пенсию два-три года назад.