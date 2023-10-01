Частина українців отримає 25% до пенсії: хто може претендувати на надбавку

Пенсія для учасників бойових дій повинна складати не менше 210% від прожиткового мінімуму та включати всі види надбавок. Станом на 2023 рік прожитковий мінімум складає 2 093 гривні. Відповідно до чинного законодавства України, особи зі статусом учасника бойових дій можуть отримати доплату до пенсії у розмірі всього 25% від прожиткового мінімуму.

Тобто учасники бойових дій мають право на доплату до пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму.

При цьому доплата має бути встановлена незалежно від того, який вид пенсії отримує особа. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму, розмір надбавки для осіб зі статусом учасника бойових дій складе 523,25 гривні. Саме такий рівень надбавки передбачений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту».

До того ж відповідно до постанови Кабінету Міністрів «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій №656 від 28 липня 2010 року (в редакції від 16 липня 2021 року) учасники бойових дій повинні отримувати пенсію зі всіма надбавками, розмір самої пенсійної виплати не може бути меншим на 210% від прожиткового мінімуму. Тобто учасник бойових дій не може отримувати суму меншу за 4 395,30 гривень.

Також раніше повідомлялося, що в проєкт державного бюджету на наступний рік закладене підвищення мінімальної та максимальної пенсії. Також в Кабміні анонсували індексацію пенсійних виплат, яка ймовірно пройде в березні 2024 року. Пенсії перерахують за новими правилами з використанням спеціальних балів. Саме з їх допомогою в уряді хочуть зробити пенсії більш справедливими. Адже зараз є надто велика різниця у пенсії тих пенсіонерів, що вийшли на заслужений відпочинок понад десять років тому, та тими, хто почав отримувати пенсію два-три роки тому. Різниця може сягати тисячі гривень.