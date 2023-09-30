Часть пенсионеров с 1 октября получит приличную прибавку: кому и сколько доплатят

В течение 2023 года в Украине было проведено две масштабные индексации пенсионных выплат – в марте и в июле. В разные периоды индексация охватила разные категории населения. Поэтому большинство пенсионеров получили свою прибавку. В целом надбавка составила около 20%, но многие пенсионеры остались недовольны, ведь индексации подлежит не фактическая пенсия, а только базовая ставка, то есть пенсия без учета надбавок.

До конца года новых надбавок к пенсиям не запланировано, но определенные категории населения получат доплату. Речь идет о тех пенсионерах, как достигли определенного возраста. А именно лицам, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет будут доплачивать определенную сумму каждый месяц. Они будут получать от 300 до 570 гривен. Эти выплаты также подлежат индексации, поэтому каждый год они будут расти.

Что касается пенсий украинцев в 2024 году, то уже сейчас известно о масштабной индексации пенсионных выплат, которую вероятно проведут в марте. С января вырастет минимальная и максимальная пенсии в Украине. Это станет возможным из-за повышения минимальной заработной платы. Также в Минсоце заявили об установлении справедливых пенсий. Дело в том, что пенсии украинцев в зависимости от года выхода на пенсию сильно отличаются. Например, работая на идентичных должностях и получая среднюю заработную плату, разница в пенсии достигает более тысяч гривен. Это только при условии, что один пенсионер вышел на заслуженный отдых в 2003, а другой — в 2021.

Чтобы избежать этой несправедливости, в Украине будут введены специальные пенсионные баллы. Они будут зависеть от уровня заработной платы получателя пенсии. Таким образом в правительстве надеются, что средняя пенсия вырастет до четырех тысяч гривен.

Однако в ближайшей перспективе НБУ может отменить фиксированный курс доллара, поэтому это может привести к росту цен на товары и услуги.