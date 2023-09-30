Частина пенсіонерів з 1 жовтня отримає пристойну надбавку: кому та скільки доплатять

Протягом 2023 року в Україні було проведено дві масштабні індексації пенсійних виплат — в березні та в липні. В різні періоди індексація охопила різні категорії населення. Тож більшість пенсіонерів отримали свою надбавку. Загалом надбавка склала близько 20%, але багато пенсіонерів залишилися незадоволеними, адже індексації підлягає не фактична пенсія, а лише базова ставка, тобто пенсія без врахування надбавок.

До кінця року нових надбавок до пенсій не заплановане, але певні категорії населення отримають доплату. Мова йде про тих пенсіонерів, як досягли певного віку. А саме особам, яким виповнилося 70, 75 та 80 років доплачуватимуть певну суму кожного місяця. Вони отримуватимуть від 300 до 570 гривень. Ці виплати також підлягають індексації, тож кожного року вони зростатимуть.

Щодо пенсій українців у 2024 році, то вже зараз відомо про масштабну індексацію пенсійних виплат, яку імовірно проведуть в березні. З січня зросте мінімальна та максимальна пенсії в Україні. Це стане можливим через підвищення мінімальної заробітної плати. Також в Мінсоці заявили про встановлення справедливих пенсій. Річ у тім, що пенсії українців залежно від року виходу на пенсію сильно відрізняються. Для прикладу, працюючи на ідентичних посадах та отримуючи середню заробітну плату, різниця в пенсії сягає понад тисяч гривень. Це лише за умови, що один пенсіонер вийшов на заслужений відпочинок у 2003, а інший — у 2021.

Щоб уникнути цієї несправедливості, в Україні буде запроваджено спеціальні пенсійні бали. Вони залежатимуть від рівня заробітної плати отримувача пенсії. Таким чином в уряді сподіваються, що середня пенсія зросте до чотирьох тисяч гривень.

Однак в найближчій перспективі НБУ може скасувати фіксований курс долара, тож це може призвести до зростання цін на товари першої необхідності та послуги.