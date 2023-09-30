В Міненерго назвали 6 категорій населення, які цієї зими гарантовано будуть зі світлом

Міністерство енергетики створить спеціальну базу даних вразливих категорій споживачів.

В Україні підготували законопроєкт, в якому пропонують заборонити відключення електроенергії громадянам з вразливих верств населення. Така постанова буде діяти у випадку блекаутів та запровадження графіків стабілізаційних відключень.

До вразливих споживачів відносяться наступні побутові споживачі електричної енергії:

отримувачам житлових субсидій;

особам з інвалідністю першої та другої групи, в тому числі таких, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, і які не є отримувачами житлової субсидії;

особи, які утримують дитячі будинки сімейного типу та не є отримувачами житлової субсидії;

багатодітні та малозабезпечені сім’ї, які не отримують субсидію на оплату комунальних послуг;

прийомні сім’ї, які мають на утриманні трьох і більше дітей та не отримують субсидію на комунальні послуги;

побутові споживачі електричної енергії які перебувають в житлових приміщеннях, життя і здоров’я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, яке живиться від електричних мереж. Для цього знадобляться відповідні документи, що підтвердять цей факт. Це можливо навіть якщо особа не є отримувачем субсидії на оплату комунальних послуг.

Для того, щоб встановити статус вразливого споживача, громадяни повинні особисто звернутися або подати заяву в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника універсальних послуг про взяття на облік та застосування спеціальних заходів захисту вразливих споживачів.

Саме для цього Міністерство енергетики України створять спеціальну базу даних вразливих категорій населення. Однак як це буде реалізовано на практиці невідомо, навряд чи електрику будуть відключати вручну, особливо якщо мова йде про багатоквартирні будинки. З великою ймовірністю ворог і цієї зими продовжить атакувати енергетичну інфраструктуру, тож до відключень електроенергії потрібно готуватися вже зараз.