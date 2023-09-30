С 1 октября эти деньги можно выбросить: какие банкноты больше не действительны в Украине?

В сентябре Национальный Банк Украины предупреждал украинцев о том, что из обращения выйдет ряд купюр и монет. Их сочтут недействительными и не будут принимать в магазинах, терминалах или тем более на кассах банка. Однако еще сегодня последний день, когда можно их оперативно обменять на купюры нового образца. Это можно сделать совершенно бесплатно в некоторых банках, например ПриватБанк, Пумб, Райффайзен или Ощадбанк. Однако прежде чем идти в отделение, советуем позвонить по горячей линии одного из этих банков и уточнить, где можно осуществить такой обмен.

Также пункты обмена действуют в следующих городах и по следующим адресам:

Киев: Контрактовая пл., 2А; Днепр: ул. Воскресенская, 13; Львов: ул. Коперника, 4; Одесса: ул. Ришельевская, 8; Харьков: Театральная пл., 1; Хмельницкий: ул. Владимирская, 91.

Вышеуказанные адреса — это непосредственно отделение НБУ, где можно обменять старые деньги на новые. Сделать это можно до 30 сентября включительно, потому что с 1 октября программа завершается и старые купюры превращаются в сувенир.

Какие деньги станут недействительными?

Недействительными станет ряд монет и банкнот.

Речь о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. И о банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен выпущенных до 2003 года.

Если раньше НБУ заявлял, что устаревшие купюры будут изыматься постепенно, то сейчас это правило обновили. Постепенного изъятия не будет и никто вышеуказанные банкноты принимать не будет. Поэтому тем у кого дома есть много подобных наличных нужно поспешить, чтобы не потерять часть семейного бюджета.

В НБУ говорят, подобное затеяли, чтобы обновить наличные деньги в Украине, сделать их более качественными, более прочными и с более длительным сроком годности.