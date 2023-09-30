В Україні стрімко дорожчає цукор: експерти розповіли, чи варто робити запаси

В 2023 році в Україні не очікується дефіцит цукру, однак ціни на цей важливий продукт поступово зростають. Річ у тім, що цього року ціна на цукор зростає не лише в Україні, а й в усьому світі. А це означає, що українські виробники будуть більше орієнтуватися на експорт, що призведе до підвищення цін в Україні.

Саме такий прогноз озвучив радник директора з питань агропромислового комплексу гуртового ринку «Шувар» Іван Стефінішин. За його словами, в 2023 році в Україні посіяли майже на 35% більше цукрового буряка, ніж минулого року.

Внутрішнє споживання цукру в Україні оцінюється приблизно в мільйон тонн на рік. А очікуване виробництво становить близько 1,6 мільйона тон.

Дефіциту цукру точно не буде, навпаки, можна говорити про значне зростання виробництва. Але проблема в тому, що на світовому ринку є дефіцит цукру. Це сприятливі умови для збільшення експорту цукру з України. І це суттєво впливе на внутрішні ціни. Однак різкого зростання ціни чекати не варто.

Також експерт зазначає, що подорожчання бензину не сильно впливає на вартість цукру для споживачів. Цей аспект в формуванні ціни значно переоцінюють.

Якщо зростає вартість енергоносіїв, звісно, зростає собівартість цукру, але не пропорційно. Тобто, при збільшенні ціни на 20%, ціна на цукор не може зрости на ті самі 20%, адже ціна формується з багатьох факторів.

Щодо причин подорожчання цукру на світових ринках, то причина в намірі Індії вже з жовтня заборонити експорт цього продукту. До такого рішення владу Індії підштовхнула засуха — відсутність дощів суттєво знизила врожайність тростини.

Щодо того, чи варто зараз створювати запаси цукру, то експерти стверджують, що цього робити не потрібно. Таким чином українці можуть створити штучний дефіцит цукру, що справді призведе до значного зростання ціни.