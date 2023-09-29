Vodafone начал блокировать звонки из некоторых номеров: что происходит?

В Украине давно и очень успешно работают разные мошеннические схемы. Аферисты теперь не охотятся на чужие кошельки, а более заинтересованы получить доступ к банковским приложениям, а затем и к чужим счетам. Очень большой процент афер осуществляется путём отправки смс сообщений на телефонные номера потенциальных жертв. Также, частенько мошенники звонят лично, и в ходе разговора могут выманить важную и главное конфиденциальную информацию. Так вот, чтобы подобное случалось реже, компания Водафон ввела новую услугу “Подозрительный номер”. Если абонент активирует ее, оператор автоматически блокирует все подозрительные номера телефонов, предварительно проверяя их по соответствующим реестрам.

За последние полгода Водафон заблокировал более миллиона звонков

“В последнее время мошенники стали более изобретательными, а их схемы – все интереснее. Но с защитой “Подозрительный номер” за последние полгода мы успешно заблокировали более 1 миллиона звонков, которые склонны к “нецеленаправленной активности“, — обосновали в компании.

Это особенно актуально для пожилых людей, пенсионеров, которые чаще всего становятся жертвами мошенников. Им активировать эту услугу нужно обязательно, или же рассказать обо всех уловках к которым прибегают охотники за чужими деньгами.

Что касается услуги от Водафон, то она очень актуальна и подключить ее крайне просто, достаточно нажать комбинацию клавиш *207*1#, или воспользоваться мобильным приложением My Vodafone.

Компания предлагает еще одну интересную акцию

Водафон на днях предложил абонентам еще одну очень интересную акцию, точно понравившуюся тем, кто любит зависать в Ютубе. Абоненты данного мобильного оператора могут подключить Ютуб Премиум и пользоваться им бесплатно в течение двух месяцев. Дальше подписка станет платной. Для того чтобы воспользоваться предложением, нужно нажать комбинацию клавиш *313# и дождаться смс сообщения в котором будет ссылка для активации бесплатного периода Ютуб Премиум.