Vodafone почав блокувати дзвінки з деяких номерів: що відбувається?

В Україні давно і дуже успішно працюють різноманітні шахрайські схеми. Аферисти тепер не полюють на чужі гаманці, а більш зацікавлені отримати доступ до банківських додатків, а відтак й до чужих рахунків. Дуже великий відсоток афер здійснюється шляхом відправки смс повідомлень на телефонні номери потенційних жертв. Також, частенько шахраї телефонують особисто, і в ході розмови можуть виманити важливу і головне конфіденційну інформацію. Так от, щоб подібне траплялося рідше, компанія Водафон запровадила нову послугу “Підозрілий номер”. Якщо абонент її активує, оператор автоматично блокує всі підозрілі номери телефонів, попередньо перевіряючи їх по відповідних реєстрах.

За останні пів року Водафон заблокував понад мільйон дзвінків

“Останнім часом шахраї стали більш винахідливими, а їх схеми – все цікавіше. Але із захистом “Підозрілий номер” за останні пів року ми успішно заблокували понад 1 мільйон дзвінків, які схильні до “нецілеспрямованої активності”, – обґрунтували в компанії.

Це особливо актуально для літніх людей, пенсіонерів, які найчастіше стають жертвами шахраїв. Їм активувати цю послугу потрібно обов’язково, або ж розповісти про всі хитрощі до яких вдаються мисливці за чужими грішми.

Щодо послуги від Водафон, то вона дуже актуальна і підключити її вкрай просто, достатньо натиснути комбінацію клавіш *207*1#, або ж скористатися мобільним додатком My Vodafone.

Компанія пропонує ще одну цікаву акцію

Водафон днями запропонував абонентам ще одну дуже цікаву акцію, яка точно сподобається тим, хто любить зависати в Ютубі. Абоненти даного мобільного оператора можуть підключити Ютуб Преміум та користуватися ним безкоштовно протягом двох місяців. Далі підписка стане платною. Для того, щоб скористатися пропозицією потрібно натиснути комбінацію клавіш *313# і дочекатися смс повідомлення в котрому буде посилання для активації безкоштовного періоду Ютуб Преміум.