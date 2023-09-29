Ирина Верещук: украинцы могут оформить 900 гривен ежемесячной компенсации за коммуналку

Поддержка украинцев во время войны продолжается. В частности, выплаты могут получить не только внутриперемещенные лица, но и другие граждане без этого статуса. Например, украинцы, приютившие ВПЛ, предоставившие им бесплатное жилье, могут получать за это 900 гривен ежемесячно от государства. Такая сумма действительна с 1 октября, ведь вскоре начнется отопительный сезон. До этого можно было оформить 50% от этой суммы, а именно 450 гривен ежемесячно.

Какие требования есть к получателям пособия?

О том, что помощь остается актуальной, рассказала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что семьи, которые предоставляют жилье переселенцам, должны зарегистрироваться в программе “Прихисток”.

“В 2022 году более 2,3 миллиона ВПЛ получили от государства помощь на жительство. В этом году на помощь на проживание внутри перемещенным лицам уже направлено 49 миллиардов 569 миллионов гривен бюджетных средств”, – рассказала Верещук.

Какие условия нужно выполнить:

Зарегистрировать свое жилье (то, что планируете предоставлять для ВПЛ) в программе Убежище. Предоставить жилье переселенцам совершенно бесплатно. Каким оно будет – неважно: отдельная комната, полноценная квартира или дом – значения нет. Подать в местные органы самоуправления (поселковый совет, ЦНАП) заявление, где указать личные данные всех лиц, которых вы приютили. Предоставить документы, подтверждающие, что лица, которых вы поселили, имеют статус ВПЛ. Документы, удостоверяющие право собственности на жилье. Добавить реквизиты банковского счета, на которые будут перечислять компенсацию.

Важно — внутренне перемещенные лица, которых вы поселяете, не должны быть вашими родственниками.

Отметим, что 900 гривен государство выплачивает на одного человека, то есть если вы поселили двух или более, то эта сумма удваивается или утраивается. Деньги на счет будут приходить до 20 числа каждого месяца.