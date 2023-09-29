Ірина Верещук: українці можуть оформити 900 гривень щомісячної компенсації за комуналку

Підтримка українців під час війни продовжується. Зокрема, виплати можуть отримати не лише внутрішньо переміщені особи, а й інші громадяни без цього статусу. Наприклад, українці, які прихистили ВПО, надали їм безкоштовне житло можуть отримувати за це 900 гривень щомісячно від держави. Така сума є дійсною з 1 жовтня, адже невдовзі розпочнеться опалювальний сезон. До цього, можна було оформити 50% від цієї суми, а саме 450 гривень щомісячно.

Які вимоги є до отримувачів допомоги?

Про те, що допомога залишається актуальною, розповіла міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що родини, які надають житло переселенцям повинні зареєструватися у програмі “Прихисток”.

“У 2022 році понад 2,3 мільйона ВПО отримали від держави допомогу на проживання. Цього року на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам вже направлено 49 мільярдів 569 мільйонів гривень бюджетних коштів”, – розповіла Верещук.

Які умови треба виконати:

Зареєструвати своє житло (те яке плануєте надавати для ВПО) у програмі Прихисток. Надати житло переселенцям абсолютно безкоштовно. Яким воно буде — неважливо: окрема кімната, повноцінна квартира чи будинок — значення немає. Подати до місцевих органів самоврядування (селищна рада, ЦНАП) заяву де вказати особисті дані всіх осіб, яких ви прихистили. Надати документи, які підтверджують, що особи, яких ви поселили мають статус ВПО. Документи, які засвідчують право власності на помешкання. Додати реквізити банківського рахунку на які перераховуватимуть компенсацію.

Важливо — внутрішньо переміщені особи, яких ви поселяєте не мають бути вашими родичами.

Зазначимо, що 900 гривень держава виплачує на одну особу, тобто якщо ви поселили двох або більше, то ця сума подвоюється чи потроюється. Гроші на рахунок приходитимуть до 20 числа кожного місяця.