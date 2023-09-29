З 1 жовтня ці гроші можна викинути: які банкноти більше не є дійсними в Україні?

Протягом вересня Національний Банк України попереджав українців про те, що з обігу вийде ряд купюр та монет. Їх вважатимуть не дійсними та не прийматимуть у магазинах, терміналах чи тим паче на касах банку. Однак, ще сьогодні, останній день, коли можна їх оперативно обміняти на купюри нового зразка. Це можна зробити абсолютно безкоштовно у деяких банках, наприклад, ПриватБанк, Пумб, Райффайзен чи Ощадбанк. Однак перш ніж йти у відділення, радимо зателефонувати на гарячу лінію одного з цих банків та уточнити, де можна здійснити такий обмін.

Також, пункти обміну діють у наступних містах і за наступними адресами:

Київ: Контрактова пл., 2А; Дніпро: вул. Воскресенська, 13; Львів: вул. Коперника, 4; Одеса: вул. Рішельєвська, 8; Харків: Театральна пл., 1; Хмельницький: вул. Володимирська, 91.

Вищезазначені адреси — це безпосередньо відділення НБУ, де також можна обміняти старі гроші на нові. Зробити це можна до 30 вересня включно, тому що з 1 жовтня програма завершується і старі купюри перетворюються у сувенір.

Які гроші стануть не дійсними?

Не дійсними стане ряд монет та банкнот.

Мова про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Та про банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень випущених до 2003 року.

Якщо раніше НБУ заявляв, що застарілі купюри вилучатимуть поступово, то зараз це правило оновили. Поступового вилучення не буде, і ніхто вищевказані банкноти приймати не буде. Тож, тим в кого вдома є багато подібної готівки потрібно поспішити, щоб не втратити частину сімейного бюджету.

В НБУ кажуть, подібне затіяли, аби оновити готівку в Україні, зробити її більш якісною, міцнішою та з довшим терміном придатності.