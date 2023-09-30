Це торкнеться кожного: з 1 жовтня в Україні запроваджують ряд нововведень

З 1 жовтня 2023 року в Україні буде запроваджено чимало нововведень — пенсіонери отримають надбавки, ФОПам знизять штрафи, збільшать штрафи за порушення ПДР та багато іншого. Розповідаємо про основні нововведення цього жовтня.

Пенсії

Протягом 2023 року в Україні було проведено дві індексації пенсій — в березні та в липні. E квітні провели перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів. В жовтні підвищення пенсій не заплановані, але для кількох категорій населення виплати зміняться. Мова йде про пенсіонерів, що досягли певного віку — 70,75 або 80 років. Вони отримуватимуть надбавки у розмірі від 300 до 570 гривень щомісячно.

Штрафи для ФОПів

Податкова повідомила, що з 1 жовтня будуть суттєво зменшені штрафи для ФОПів за продаж товарів та послуг без використання РРО.

Це не стосується ФОПів, що зареєстровані, як платники податку на додану вартість, що продають підакцизні товари, технічно-складні побутові товари, які підлягають гарантійному ремонту, ліки, вироби медичного призначення, ювелірку, побутові вироби з дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.

Для водіїв

З 1 жовтня водії повинні вмикати ближнє світло фар. У разі порушення водію загрожує штраф від 425 до 510 гривень.

Військовий облік для жінок

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою повинні стати на військовий облік. Через це їм можуть обмежити можливість виїзду за кордон. Однак в МОН заявили, що жінки-медики зможуть вільно перетинати кордон.

День захисників та захисниць

1 жовтня наша країна вперше відзначить нову дату Дня захисників та захисниць України. Це державне свято відзначалося в день Покрови, тобто 14 жовтня. Але через реформи церковного календаря в Україні з 2023 року святкування перенесені на 1 жовтня.

Перехід на зимовий час

Повернення на зимовий час відбудеться в ніч з 29 на 30 жовтня. О четвертій ранку стрілку годинника доведеться перемістити на одну годину назад.