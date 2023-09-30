Украинцев просят подготовиться: с 1 октября вводят ряд нововведений

С 1 октября 2023 года в Украине будет введено немало нововведений – пенсионеры получат надбавки, ФОПам снизят штрафы, увеличат штрафы за нарушение ПДД и многое другое. Рассказываем об основных нововведениях этого октября.

Пенсии

В течение 2023 года в Украине было проведено две индексации пенсий – в марте и в июле. В апреле провели перерасчет пенсий работающих пенсионеров. В октябре повышения пенсий не запланированы, но для нескольких категорий населения выплаты изменятся. Речь идет о пенсионерах, достигших определенного возраста – 70,75 или 80 лет. Они будут получать надбавки в размере от 300 до 570 гривен ежемесячно.

Штрафы для ФЛП

Налоговая сообщила, что с 1 октября будут существенно уменьшены штрафы для ФЛП за продажу товаров и услуг без использования РРО.

Это не касается ФЛП, зарегистрированных как плательщики налога на добавленную стоимость, продающих подакцизные товары, технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту, лекарства, изделия медицинского назначения, ювелирку, бытовые изделия из драгоценных и полудрагоценных камней.

Для водителей

С 1 октября водители должны включать ближний свет фар. В случае нарушения водителю грозит штраф от 425 до 510 гривен.

Военный учет для женщин

Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на воинский учет. Из-за этого им могут ограничить возможность выезда за границу. Однако в МОН заявили, что женщины-медики смогут свободно пересекать границу.

День защитников и защитниц

1 октября наша страна впервые отметит новую дату Дня защитников и защитниц Украины. Этот государственный праздник отмечался в день Покрова, то есть 14 октября. Но из-за реформы церковного календаря в Украине с 2023 года празднования перенесены на 1 октября.

Переход на зимнее время

Возврат на зимнее время состоится в ночь с 29 на 30 октября. В четыре утра стрелку часов придется переместить на один час назад.