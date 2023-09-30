Готуємось до ЄС: українці будуть платити ще один податок

В Україні буде запроваджено зелений податок на захоронення та розміщення відходів на звалищах. Це повинно стимулювати людей та підприємців до перероблювання сміття Про таку ініціативу розповіли в Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

Новий закон України «Про керування відходами» набрав чинності ще 9 липня 2023 року. Мета реформи — скоротити обсяги захоронення відходів та перейти до роздільного збору сміття. Це допоможе суттєво зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. В Мінекології сподіваються, що податок стимулюватиме українців більше дбати про природу.

Захоронення сміття на полігонах досі залишається найбільш простим та дешевим способом позбутися відходів в Україні. Недосконале законодавство дає можливість декларувати практично всі види відходів як такі, що не несуть небезпеки. Тим самим недобросовісні підприємці уникають плати високих податків на захоронення.

За даними від Міністерства екології, станом на 2020-2021 року ледь не всі відходи в Україні були задекларовані як малонебезпечні. Значний відсоток цих відходів можна було відсортувати та відправити на переробку. Але всі вони, на жаль, потрапили на полігони та звалища сміття.

Щодо податку на сміття, то такий вид податку наразі є у 23 країнах, що є членами Європейського союзу та ще двох країнах, які не є членами ЄС, а саме у Швейцарії та Великобританії. Ставки податку суттєво відрізняють в різних країнах ЄС. Мінімальна ставка лише на рівні п’яти євро за тонну. Максимальна — перевищує сто євро за тонну сміття. Яким буде податок на сміття в Україні все ще невідомо, але все це ляже на плечі звичайних українців. Нові податки вплинуть на вартість вивезення твердих побутових відходів.

Держава сподівається, що це змусить підприємців, і самих українців шукати способи переробки відходів. Але по факту може скластися ситуація, що частина українців перестане платити за вивезення сміття після подорожчання. Адже чимало людей в скрутній ситуації через повномасштабну війну, і комуналка стала для них непосильною.