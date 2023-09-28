Пенсия в Украине вырастет: в ПФУ назвали окончательные цифры и сроки

В этом году пенсию в Украине заморозили, как и минимальную зарплату. Это означает, что в течение всего 2023 года не будет никаких повышений и доплат. Все из-за сложной ситуации в стране и большого дефицита в государственном бюджете. Исключением стала только мартовская индексация. Но вот эти строгие ограничения постепенно ослабляют. В Пенсионном Фонде поделились оптимистичными прогнозами, что вот-вот пенсия вырастет. И коснется это абсолютно всех пенсионеров: получающих минимальную выплату, максимальную или начисленную согласно полученному стажу и размеру зарплаты в прошлом.

Когда и как возрастет пенсия?

Уже точно известно, что пенсия вырастет с 1 января 2024 года. Минимальная пенсия будет составлять 2361 гривну, что будет равно новому прожиточному минимуму, а также будет больше на 268 гривен от той суммы, которую пенсионеры получают сейчас. Соответственно, максимальная пенсия вырастет на 2680 гривен и составит 23610 гривен. Средняя выплата должна увеличиться примерно на 400-600 гривен, этот показатель будет рассчитываться индивидуально.

Затем очередное повышение коснется украинских пенсионеров еще в марте, когда произойдет индексация. Ее процент пока сложно прогнозировать, точные цифры будут известны примерно в конце зимы.

Вырастет также минимальная зарплата

Вместе с пенсией вырастет и минимальная зарплата. Если сейчас это 6700 гривен (эта цифра не менялась с 1 октября 2022 года), то в 2024 году зарплата должна составлять 8000 гривен. Правда, повышение будет происходить в два этапа: первый этап состоится зимой, и зарплата вырастет до 7000 гривен и затем в марте вырастет до 8000 грн.

Все эти цифры уже обнародованы, но еще окончательно не утверждены. В Министерстве социальной политики отмечают, что минимальная пенсия и зарплата должны быть выше, ведь рост инфляции гораздо быстрее роста этих выплат. Однако в Министерстве финансов утверждают, что это максимальные цифры, на которые сейчас готово государство.