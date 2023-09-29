Нацбанк шокував українців дизайном нових 5 гривень

Національний банк України представив нову пам’ятну монету “Країна супергероїв. Дякую енергетикам!”. Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України.

Нацбанк присвятив нову п’ятигривневу пам’ятну моменту всі енергетикам України — “Країна супергероїв. Дякую енергетикам!”.

Монета дуже незвичайна. Вона виготовлена з нейзильберу (сплав міді з додаванням 5-35% нікелю та 13-45% цинку). Тираж — 50 тисяч одиниць. Номінал монети — п’ять гривень. Дизайн нової монети створив український художник Сергій Майдуков.

На аверсі монети на дзеркальному фоні розташована стилізована композиція, яка символізує енергетичну систему України. Її образ втілено в символічному суцвітті соняшника, кожна пелюстка квітки, наче ліхтар, освітлює нашу країну. Він сяє, попри постійні ракетні обстріли, як схід сонця, який обов’язково настане після найстрашнішої ночі. Це символічно показує нашу незламність та стійкість навіть при підлих підступах ворога.

На реверсі монети в вигляді трьох непорушних та сяючих брил зображено стилізований тризуб. Якщо монету обертати, цей тризуб трансформується в літеру “Е”, що є першою літерою слова “Енергетика”. Монета має дуже незвичний вигляд та стане чудовим подарунком або сувеніром. Адже енергетики роблять неймовірний вклад в нашу перемогу, постійно борючись з атаками російських окупантів на енергосистему.

Придбати пам’ятну монету “Країна супергероїв. Дякую енергетикам!” можна вже з четвертого жовтня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України.

Загалом через інтернет-магазин буде продано лише близько десяти тисяч монет. Решту сорок тисяч екземплярів поступово будуть реалізовувати в банках-дистрибюторах, а саме в Укргазбанку, Радабанку, Таскомбанку та в Приватбанку.

Також нагадаємо, що монети та купюри до 2003 року випуску знімуть з обігу, тож в Українців залишилося лише кілька днів, щоб обміняти старі гроші. Зробити це можна в найближчому відділенні державних банків України