Пенсія в Україні зросте: у ПФУ назвали остаточні цифри та терміни

Цьогоріч пенсію в Україні заморозили, як і мінімальну зарплату. Це означає, що протягом всього 2023 року не буде жодних підвищень та доплат. Все через складну ситуацію в країні і великий дефіцит у державному бюджеті. Виключенням стала лише березнева індексація. Та ось, ці суворі обмеження поступово послаблюють. В Пенсійному Фонді поділилися оптимістичними прогнозами, що ось-ось пенсія таки зросте. І торкнеться це абсолютно всіх пенсіонерів: тих, хто отримує мінімальну виплату, максимальну чи нараховану згідно з отриманого стажу і розміру зарплати у минулому.

Коли та як зросте пенсія?

Вже достеменно відомо, що пенсія зросте з 1 січня 2024 року. Мінімальна пенсія становитиме 2361 гривню, що дорівнюватиме новому прожитковому мінімуму, а також буде більше на 268 гривень від тої суми, яку пенсіонери отримують зараз. Відповідно, максимальна пенсія зросте на 2 680 гривень і становитиме 23 610 гривень. Середня виплата повинна зрости приблизно на 400-600 гривень, цей показник буде розраховуватися індивідуально.

Потім, чергове підвищення торкнеться українських пенсіонерів ще у березні, коли трапиться індексація. Її відсоток наразі складно прогнозувати, точні цифри будуть відомі приблизно наприкінці зими.

Зросте також мінімальна зарплата

Разом з пенсією зросте й мінімальна зарплата. Якщо зараз це 6700 гривень (ця цифра не змінювалась з 1 жовтня 2022 року), то у 2024 зарплата має становити 8000 гривень. Щоправда, підвищення відбуватиметься у два етапи: перший етап відбудеться взимку, і зарплата зросте до 7000 гривень і потім у березні зросте до 8000 грн.

Наразі всі ці цифри вже оприлюднені, але ще остаточно не затверджені. В Міністерстві соціальної політики зауважують, що мінімальна пенсія і зарплата мають бути вищими, адже ріст інфляції набагато стрімкіший від росту цих виплат. Проте у Міністерстві фінансів стверджують, що це максимальні цифри, на які зараз готова держава.