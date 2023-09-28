Синоптики спрогнозировали погоду в октябре: снег и аномалии

Сентябрь подходит к концу и он показался удивительно теплым и совсем не осенним. Погода почти весь месяц была солнечной, а столбики термометра не опускались ниже 20 градусов. Исключением стали возможно всего несколько дней. Украинцы уже загадывают, что было бы прекрасно иметь такую погоду еще и в октябре, тем более, что второй месяц лета — это обычно “бабье лето”, так что шансы еще погреться достаточно высоки. Однако метеорологи не очень с этим согласны. Говорят, что октябрь имеет все шансы быть очень дождливым, что для него совсем не типично. Мол, на Украину надвигается циклон, который принесет серые и пасмурные дни, много дождя и резкое снижение температуры.

Каким будет октябрь?

Прогнозом на октябрь поделилась доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова. Она говорит, что средняя лунная температура воздуха будет составлять 12-15 градусов. Это в принципе не холодно, и даже на пару градусов больше чем в прошлом году.

Холоднее всего будет в Карпатах, что традиционно для этого региона. Там уже в середине октября возможны первые заморозки, а в конце месяца и первый снег. Что касается других регионов, то прогноз таков:

В Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой ожидается наибольшее количество осадков, а среднестатистическая температура воздуха составит 14 градусов. В Сумской, Полтавской и Днепровской наоборот будет много сухих дней. Там не будет дождя практически совсем. Теплее всего будет традиционно на юге страны: Одещина, Николаевщина и Херсонщина. Там среднестатистическая температура будет держаться на уровне 17-18 градусов.

К слову, из-за аномально тёплого сентября в некоторых регионах по второму кругу зацвели деревья. Например, в Одесской области зацвели каштаны, сирень и черешня. Специалисты говорят, что для деревьев это не очень хорошо, однако и на будущий урожай (в следующем году) это повлиять не должно.