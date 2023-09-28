Синоптики спрогнозували погоду в жовтні: сніг та аномалії

Вересень добігає кінця і він видався напрочуд теплим і зовсім не осіннім. Погода майже весь місяць була сонячною, а стовпчики термометра не опускалися нижче 20 градусів. Виключенням стали можливо лише кілька днів. Українці вже загадують, що було б чудово мати таку погоду ще й у жовтні, тим паче, що другий місяць літа — це зазвичай “бабине літо”, тож шанси ще погрітися досить високі. Однак метеорологи не дуже з цим згідні. Кажуть, що жовтень має всі шанси бути дуже дуже дощовим, що для нього зовсім не типово. Мовляв, на Україну насуне циклон, який принесе сірі та похмурі дні, багато дощу та різке зниження температури.

Яким буде жовтень?

Прогнозом на жовтень поділилася доктор фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова. Вона каже, що середня місячна температура повітря становитиме 12-15 градусів. Це в принципі не є холодно, і навіть на пару градусів більше ніж минулого року.

Найхолодніше буде в Карпатах, що є традиційно для цього регіону. Там в середині жовтня вже можливі перші заморозки, а в кінці місяця і перший сніг. Щодо інших регіонів, то прогноз такий:

У Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій очікується найбільша кількість опадів, а середньостатистична температура повітря становитиме 14 градусів. На Сумщині, Полтавщині та Дніпровщині навпаки буде багато сухих днів. Там не дощитиме практично зовсім. Найтепліше буде традиційно на півдні країни: Одещина, Миколаївщина та Херсонщина. Там середньостатистична температура триматиметься на рівні 17-18 градусів.

До слова, через аномально теплий вересень в деяких регіонах повторно зацвіли дерева. Наприклад, на Одещині зацвіли каштани, бузок і черешня. Фахівці кажуть, що для дерев це не є дуже добре, однак і на майбутній врожай (у наступному році) це вплинути не повинно.