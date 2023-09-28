Воевать пойдут все? Адвокаты рассказали, верно ли это утверждение и кому волноваться не стоит

В сети время от времени появляется информация, что война будет длиться много лет, например, среди последнего — до 2025 года минимум. А соответственно воевать пойдут все, и это только вопрос времени. Более того, ситуацию нагнетают тем, что с 1 октября повестки будут вручать активнее, ведь мобилизационные планы не удается выполнять даже на 50%. Также с 1 октября на военный учет должны стать все женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование. Действительно ли все так печально? И действительно ли воевать будут все независимо от наличия или отсутствия права на отсрочку? Адвокаты объясняют.

Отсрочки будут действительными, однако их будут корректировать

Отсрочки, конечно, будут действительными, и людей не будут мобилизовывать, если они, например, имеют инвалидность, трое и более детей, являются опекунами людей с инвалидностью, или, например, имеют броню от собственной компании, где трудоустроены.

Однако вот что изменилось уже совсем недавно.

Лица с инвалидностью не могут быть мобилизованы, но могут пойти на службу по собственному желанию. Это же касается и многодетных родителей и всех имеющих законную отсрочку. Таким категориям лиц, предоставляется льготное право выбирать место службы: в тылу, или на фронте, или если в тылу, то в желаемой воинской части. Некоторые изменения коснулись студентов. Теперь отсрочку не имеют права получать те, кто получает второе, третье и т.д. высшие образования, не соответствующие уже существующему профилю. Подходит только обучение в рамках повышения квалификации. Но если, например, человек уже имеет диплом экономиста и вдруг решил учиться на электричество, то это не даст права на отсрочку. Также изменения есть и для тех, кто является опекуном лица с инвалидностью. Если у семей есть близкие родственники, которые могут ухаживать за инвалидом, то эта обязанность будет переведена на них, а военнообязанный не сможет оформить отсрочки.

Остальные все отсрочки остаются действительными и ничего для этих лиц не меняется.