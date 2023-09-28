Воювати підуть всі? Адвокати розповіли, чи вірним є це твердження та кому хвилюватися не варто

В мережі час від часу з’являється інформація, що війна триватиме ще багато років, наприклад, серед останнього — до 2025 року мінімум. А відповідно воювати підуть всі, і це лише питання часу. Ба більше, ситуацію нагнітають тим, що з 1 жовтня повістки вручатимуть активніше, адже мобілізаційні плани не вдається виконувати навіть на 50%. Також, з 1 жовтня на військовий облік мають стати всі жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Та чи справді все так сумно? І чи дійсно воювати будуть всі незалежно від наявності чи відсутності права на відстрочку? Адвокати пояснюють.

Відстрочки будуть дійсними, однак їх будуть коригувати

Відстрочки звісно ж будуть дійсними, і людей не будуть мобілізовувати, якщо вони, наприклад, мають інвалідність, троє та більше дітей, є опікунами людей з інвалідністю, чи, наприклад, мають броню від власної компанії де є працевлаштованими.

Однак, ось що змінилося вже зовсім недавно.

Особи з інвалідністю не можуть бути мобілізовані, але можуть піти на службу за власним бажанням. Це саме стосується й багатодітних батьків і всіх тих, хто має законну відстрочку. Таким категоріям осіб, надається пільгове право вибирати місце служби: в тилу, чи на фронті, чи якщо в тилу, то в бажаній військовій частині. Деякі зміни торкнулися студентів. Тепер відстрочку не мають права отримувати ті, хто отримує другу, третю і так далі вищі освіти, які не відповідають вже наявному профілю. Підходить лише навчання в рамках підвищення кваліфікації. Але якщо, наприклад, особа вже має диплом економіста і раптом вирішила навчатися на електрика, то це не дасть права на відстрочку. Також, зміни є й для тих, хто являється опікуном особи з інвалідністю. Якщо в родин є близькі родичі, що можуть доглядати за інвалідом, то цей обов’язок перекладуть на них, а військовозобов’язаний не зможе оформити відстрочки.

Решту, всі типи відстрочок залишаються дійсними й нічого для цих осіб не змінюється.