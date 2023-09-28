Украинские беженцы в ЕС останутся без помощи: еще одна страна заявила о сокращении финансирования

Как сообщает агентство Reuters, Федеральное правительство Германии в следующем году планирует вдвое сократить бюджет на помощь землям для покрытия расходов на прием, поддержку и интеграцию беженцев из Украины.
По словам собеседников издания, правительство в Берлине в понедельник сообщило властям земель, что выделит максимум 1,7 миллиарда евро на поддержку расходов на беженцев в 2024 году. Для сравнения, в прошлом году для беженцев из Украины выделили аж 3,75 миллиарда евро. К тому же сейчас количество беженцев в Германии существенно возросло, ведь украинцы массово покидают Польшу.
Федеральное правительство Германии также не может обещать, что в последующие годы уровень финансирования будет таким же как в 2023 году.
Также отменят вложения в расходы на поддержку и интеграцию беженцев из Украины.
Представитель Министерства финансов Германии заявил Reuters, что встреча федерального правительства и правительства земель по финансовой поддержке беженцев не дала никаких результатов. Представитель ведомства заявляет, что земли не несут никакой ответственности за размещение беженцев и заботу о них.
После начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину с февраля 2022 года в Германии нашли убежище более одного миллиона человек. Всего на конец июня 2023 года в Германии зарегистрировано 3,26 миллиона беженцев, – это самая большая цифра за последнее десятилетие.
В то же время большинство стран Европы уже заявили о сокращении помощи украинским беженцам, отмене тех или иных программ поддержки и так далее. Поэтому если украинцы желают остаться в Германии или любой другой стране мира то им нужно срочно учить язык и устраиваться на работу, иначе им придется вернуться в Украину, ведь финансирование поддержки стремительно сокращается.
Напомним, что в последние месяцы украинцы массово переезжают из Польши в Германию, ведь там высокий уровень помощи. Причем только около трети украинцев интересуются заработными платами и уровнем жизни, остальных же преимущественно интересует размер финансовой помощи беженцам.
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