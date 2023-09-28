Українські біженці в ЄС залишаться без допомоги: ще одна країна заявила про скорочення фінансування

Як повідомляє агенція Reuters, Федеральний уряд Німеччини в наступному році планує вдвічі скоротити бюджет на допомоги землям для покриття витрат на прийом, підтримку та інтеграцію біженців з України.

За словами співбесідників видання, уряд в Берліні в понеділок повідомив владі земель, що виділить щонайбільше 1,7 мільярда євро на підтримку витрат на біженців у 2024 році. Для порівняння, минулого року для біженців з України виділили аж 3,75 мільярда євро. До того ж зараз кількість біженців в Німеччині суттєво зросла, адже українці масово покидають Польщу.

Федеральний уряд Німеччини також не може обіцяти, що в наступні роки рівень фінансування буде таким же як в 2023 році.

Також скасують вкладення в витрати на підтримку та інтеграцію біженців з України.

Представник Міністерства фінансів Німеччини заявив Reuters, що зустріч федерального уряду та уряду земель з фінансової підтримки біженців не дала жодних результатів. Представник відомства заявляє, що землі не несуть жодної відповідальності за розміщення біженців та турботу за ними.

Після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України з лютого 2022 року в Німеччині знайшли притулок більше ніж один мільйон людей. Всього на кінець червня 2023 року в Німеччині зареєстровано 3,26 мільйона біженців, — це найбільша цифра за останнє десятиліття.

Водночас більшість країн Європи вже заявили про скорочення допомоги українським біженцям, скасування тих чи інших програм підтримки і так далі. Тож якщо українці бажають залишитися в Німеччині чи будь-якій іншій країні світу то їм потрібно терміново вчити мову та влаштовуватися на роботу, інакше їм доведеться повернутися до України, адже фінансування підтримки стрімко скорочується.

Нагадаємо, що в останні місяці українці масово переїжджають з Польщі до Німеччини, адже там вищий рівень допомоги. При чому лише близько третини українців цікавляться заробітними платами та рівнем життя, решту ж переважно цікавить розмір фінансової допомоги біженцям.