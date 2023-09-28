Киевстар удвоит стоимость некоторых тарифов: кто будет платить больше уже с 1 октября

Киевстар предупредил абонентов об изменениях стоимости некоторых услуг. Теперь клиенты будут вынуждены платить больше, если захотят заказать красивый эксклюзивный номер или настроить рассылку сообщений в Viber на собственную базу пользователей.

Украинцы имеют возможность подключить вместо обычного мобильного номера эксклюзивный, то есть подобрать номер с собственной комбинацию цифр.

Как отмечают в компании, имея уникальный номер телефона, можно подчеркнуть статус, эффективно рекламировать товары и услуги, а еще это добавляет удобства в работе и в сфере коммуникаций.

Абоненты могут выбрать такие варианты услуг:

похожий номер (номер похожий на другой)

любимое число (комбинация с числом, которое нравится заказчику);

хороший “хвост” (четыре последние цифры выбирает клиент);

особая дата (номер имеет цифры определенной даты);

расположение всех цифр на усмотрение абонента.

Киевстар также увеличит цены на Простые и Серебряные номера с 1 октября.

Пока такие номера стоят 300 и 400 гривны соответственно, а уже на следующей неделе они будут стоить 600 и 800 гривен соответственно. Также и более дорогие комбинации за две тысячи гривен и три тысячи гривен. Стоимость наиболее уникальных комбинаций обойдется в 15 тысяч гривен.

Но это еще не все изменения в тарифах. С 1 октября бизнес-клиенты будут больше платить за рассылку Viber-сообщений. Эта услуга для предпринимателей, которые с помощью сообщений рекламируют свои товары и услуги.

В Киевстаре отмечают, что в течение последних 12 месяцев не менялась стоимость некоторых услуг, в то время, как инфляция за прошлый год достигла 26,6%. Учитывая экономические и рыночные условия, а также расширение возможностей сервисов, компания пересмотрела стоимость некоторых тарифных предложений для бизнес-клиентов.

Конкретные цены на услуги не называют, ведь стоимость Viber рассылки зависит от индивидуальных потребностей и количества сообщений. Чтобы узнать больше, нужно обратиться к персональному менеджеру по номеру 0800300000.