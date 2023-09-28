Морозний холод чи спека: прогноз погоди від Наталії Діденко

Цього року в України на диво теплий та сонячний вересень. Однак осіннє похолодання невпинно наближається, тож вже скоро українців відчують на собі легкий подих зими. Але найближчими днями в Україні все ще царюватиме “бабине літо”. Про те, якою буде погода в останній тиждень вересня та як вона зміниться на початку жовтня, розповіла синоптик Наталія Діденко.

Тож в Україні зараз править бабине літо з характерними високими температурами, майже спекою.

Набагато прохолодніше буде на заході країни. Там денна температура опуститься до +19 — +24 градусів за рахунок дощів, які зайдуть до України з заходу. Але дощі будуть зовсім не осінніми. Вони будуть короткостроковими, а подекуди навіть з грозами. На решті території нашої країни буде суха та сонячна погода.

Тож синоптик попереджає, що літній одяг та легке взуття все ще можна одягнути. Але захоплюватися не варто, адже ранок та вечір вже будуть доволі прохолодними. До того ж українців підстерігають сезонні віруси і, можливо, нова хвиля пандемії коронавірусу.

Також вранці слід очікувати на сильні тумани. Будьте особливо обережні на дорозі.

Бабине літо триватиме ще до кінця вересня, а також в перші дні жовтня. Погода почне змінюватися вже з четвертого чи п’ятого жовтня. Саме в цей час до України прийде перше справжнє осіннє похолодання. Тож сьогоднішня осінь нас ще точно побалує, тож в українців є ще близько десяти днів м’якого теплого бабиного літа.

Варто зазначити, що українців попереджають про нову хвилю ковіду. За даними Bloomberg, нова масштабна хвиля COVID-19 і відповідні обмеження повертаються.

Видання повідомляє про зростання кількості госпіталізацій, а експерти прогнозують, що кількість випадків Covid зростатиме й надалі в міру похолодання.

При цьому вірус уже не такий смертельний, як три роки тому. До того ж вже немає такої гострої нестачі обладнання.