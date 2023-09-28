Київстар подвоїть вартість деяких тарифів: хто платитиме більше вже з 1 жовтня

Київстар попередив абонентів про зміни вартості деяких послуг. Тепер клієнти будуть змушені платити більше, якщо захочуть замовити красивий ексклюзивний номер або налаштувати розсилку повідомлень у Viber на власну базу користувачів.
Українці мають можливість підключити замість звичайного мобільного номера ексклюзивний, тобто підібрати номер з власною комбінацію цифр.
Як зазначають в компанії, маючи унікальний номер телефону, можна підкреслити статус, ефективно рекламувати товари та послуги, а ще це додає зручності в роботі та у сфері комунікацій.
Абоненти можуть вибрати такі варіанти послуг:
- схожий номер (номер подібний на інший)
- улюблене число (комбінація з числом, яке подобається замовнику);
- хороший “хвіст” (чотири останні цифри обирає клієнт);
- особлива дата (номер має цифри певної дати);
- розташування всіх цифр на розсуд абонента.
Київстар також збільшить ціни на Прості та Срібні номери з 1 жовтня.
Поки що такі номери коштують 300 та 400 гривні відповідно, а вже на наступному тижні вони коштуватимуть 600 та 800 гривень відповідно. Також й більш дорогі комбінації за дві тисячі гривень та три тисячі гривень. Вартість найбільш унікальних комбінацій обійдеться в 15 тисяч гривень.
Але це ще не всі зміни в тарифах. С 1 жовтня бізнес-клієнти будуть більше платити за розсилку Viber-повідомлень. Ця послуга для підприємців, що за допомогою повідомлень рекламують свої товари та послуги.
В Київстарі зазначають, що протягом останніх 12 місяців не змінювалася вартість деяких послуг, в той час, як інфляція за минулий рік сягнула 26,6%. Враховуючи економічні та ринкові умови, а також розширення можливостей сервісів, компанія переглянула вартість деяких тарифних пропозицій для бізнес-клієнтів.
Конкретні ціни на послуги не називають, адже вартість Viber розсилки залежить від індивідуальних потреб та кількості повідомлень. Щоб дізнатися більше, потрібно звернулися до персонального менеджера за номером 0800300000.
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