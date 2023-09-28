Конец бедности? В Украине пройдет масштабный перерасчет пенсий с добавлением баллов

В результате индексации пенсий в 2024 году выплаты увеличат для всех украинцев. Повышение станет возможным благодаря введению балльной системы.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона “Единые новости”. По ее словам, бальная система позволит сделать пенсионные выплаты более современными. Сейчас украинцы, которые вышли на пенсию в разные годы, при этом имея одинаковый стаж и, например, получали среднюю заработную плату, имеют разный расчетный размер выплаты. За годы средняя заработная плата выросла в несколько раз, поэтому и рассчитанная по формуле пенсия получается разной.

Министр объяснила, что законодательство предусматривает, что если человек вышел на пенсию в 2000-м году, то пенсию ему рассчитывают на уровне заработка в 2000-м году. Индексацию не проводили ежегодно, а если и проводили, то занижали цифры относительно уровня дохода. Это несправедливо, когда люди понимают, что работали одинаковое количество лет, а разница в доходе может достигать тысячи гривен, а то и больше.

Таким образом, теперь пенсионеры за каждый месяц работы будут получать определенные баллы. Поэтому если зарплата была средней, то будут начислять 10 баллов, при более высокой зарплате, например, 11 баллов, при более низкой – 9 баллов.

Таким образом выплаты пересчитают абсолютно всем пенсионерам, которые вышли на заслуженный отдых более трех лет назад. Именно на эту цель бюджет Пенсионного фонда Украины увеличили на сто миллиардов гривен. Эти коты также получат за счет взносов с зарплат военных.

Отметим, что индексация будет проведена уже в марте 2024 года. Так само было в 2023 году.

Также вырастет минимальная пенсия на фоне увеличения минимальной заработной платы, это произойдет уже с первого января 2024 года, второе повышение запланировано на июль 2024.